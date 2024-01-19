派定心丸｜歐冠昇指港股估值快見底 「毫無疑問已接近投降點」

港股在今年第13個交易日迎來年內第二次升市，恒生指數昨一度彈187點，收市升幅收窄至114點或0.8%，報15,391點，惟今年仍失1,656點或9.7%。港股跌不停令市場信心墮低谷，政府各界急派定心丸，港交所(388)行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)在出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時接受外媒訪問，並認同港股估值毫無疑問已很接近「投降點」(Capitulation Point)；財政司長陳茂波在相同的訪問中亦指，在利率下調的大趨勢下，對今明兩年的市場均樂觀。

歐冠昇表示，離任港交所是因為希望投放更多時間陪伴在美國的家人，並對過去的工作感自豪。(資料圖片)

「投降點」指當市場持續走低至一定水平時，投資者信心崩潰並出現恐慌性的大拋售，而由於大部分看淡持倉已沽出，因此亦意味估值已接近見底。不過，如何衡量「投降點」則沒有統一的量度方法。

稱恒指受多因素衝擊 新股漸回暖

將於今年5月卸任港交所行政總裁一職的歐冠昇，在接受《彭博》訪問被問到港股是否已跌至「投降點」時，回覆表示認同，並指是毫無疑問已很接近。他指，恒指持續低走受多個因素影響，包括高通脹、地緣政局緊張、中國增長稍落後於預期等，非受單一因素影響，又認為內地去年5.2%增長已很可觀，而香港作為中國與西方國家超級聯繫人的角色，長遠可受惠。

至於新股市場，歐冠昇指近年不少企業選揀在私募市場集資，惟相信企業最終會回歸股票市場，並指近兩月有約20新股在港掛牌，數字令人鼓舞，惟拒評沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美來港上市的機率。

陳茂波：目前是長線投資房產時機

同樣接受《彭博》訪問的陳茂波則指，今年環球利率趨下調，加上內地經濟料增長4.6%仍穩健，相信只要利率前景更明朗時，資金會重返市場，並對2024及2025年均表樂觀，並相信對長線投資者而言，目前是房地產的投資好時機。但對於樓市會否撤辣，他則沒有回應，只表示港府會密切留意市況，而政策目標是樓市健康發展。

大市方面，恒指昨一度低見15,183點，再創2022年11月後14個月低後再倒升；國企股指數收市則報5,172點，漲39點或0.8%；恒生科技指數繼續跑輸，報3,176點，揚16點或0.5%。主板成交額1,074億元。大市沽空率稍減至17.4%，按日少逾4個百分點。港股通則淨買入5.8億元。昨表現最好藍籌為東方海外(316)及信義光能(968)，齊齊升約半成；萬洲國際(288)最差，大跌2.5%，京東集團(9618)亦逆市跌1.7%。