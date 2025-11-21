派息8年低 續租未見底 領展績遜捱沽

領展(823)昨交出的中期業績令市場失望，除了中期息分派錄2017年同期以來8年最低之外，續租租金調整率亦轉負數，由去年同期升0.7%，大幅惡化至負6.4%，更預告比率短期內會持續錄得負數，下半年的經營環境在觸底反彈之前會略有惡化。領展股價昨午放榜後一度由高位直插一成。
中期分派8年最少
領展截至今年9月底止半年可分派總額錄32.83億元，按年少5.6%；每基金分派126.88仙，少5.9%，為2017年中期分派121.5仙後，最低的中期分派。期內收益70.23億元，少1.8%，物業收入淨額51.78億元，減3.4%。
領展昨收報38.8元，跌2.66元或6.4%，連跌4個交易日，跌至約半年低。以中期分派及去年的末期分派1.3745元計，股息率有6.8厘。
單計香港，期內香港物業組合的收益下降2.4%，而物業收入淨額則下降3.7%。至於內地物業收益及收入換算港元後，則分別跌4.4%及4.8%。
租金調整率負6.4% 街市重災
集團表示，收入減少受累中港租金調整率轉為負6.4%，當中街市及熟食檔位分類錄負9.3%，商舖負5.9%，教育、福利及配套設施則升1.1%。至於內地零售物業的續租租金調整率更錄得負16.4%，主要由於北京中關村領展廣場及領展企業廣場的零售分部表現未如理想。
集團主席歐敦勤表示，雖然香港零售及中式餐飲市場仍受壓，但租賃市場正在復甦，同時零售銷售數據亦見底回升；不過基於租約期為3年，租金變幅存在滯後效應，調整轉正需時，預計下半財年續租租金仍受壓。
即將退任的行政總裁王國龍亦表示，領展一直留意提升投資組合的質素，惟等待香港資本市場穩定需時，因此相信未來數年大部分的物業組合改變將來自外國。他又強調，香港仍然會作為領展的主要市場。
王國龍寄語下任舵手：做得比我好
對於最後一次以行政總裁身份參與領展業績發布會，王國龍表示，退休後將會更多時間預留給家人及朋友。對於領展下一任行政總裁，王國龍寄望接班人可以比自己做得更好，並希望領展同事「行多啲、食多啲，搵多啲好租客」。