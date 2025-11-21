派息8年低 續租未見底 領展績遜捱沽

王國龍昨最後一次以行政總裁身份參與領展業績發布。

領展截至今年9月底止半年可分派總額錄32.83億元，按年少5.6%；每基金分派126.88仙，少5.9%，為2017年中期分派121.5仙後，最低的中期分派。期內收益70.23億元，少1.8%，物業收入淨額51.78億元，減3.4%。

領展(823)昨交出的中期業績令市場失望，除了中期息分派錄2017年同期以來8年最低之外，續租租金調整率亦轉負數，由去年同期升0.7%，大幅惡化至負6.4%，更預告比率短期內會持續錄得負數，下半年的經營環境在觸底反彈之前會略有惡化。領展股價昨午放榜後一度由高位直插一成。

領展昨收報38.8元，跌2.66元或6.4%，連跌4個交易日，跌至約半年低。以中期分派及去年的末期分派1.3745元計，股息率有6.8厘。

單計香港，期內香港物業組合的收益下降2.4%，而物業收入淨額則下降3.7%。至於內地物業收益及收入換算港元後，則分別跌4.4%及4.8%。

租金調整率負6.4% 街市重災

集團表示，收入減少受累中港租金調整率轉為負6.4%，當中街市及熟食檔位分類錄負9.3%，商舖負5.9%，教育、福利及配套設施則升1.1%。至於內地零售物業的續租租金調整率更錄得負16.4%，主要由於北京中關村領展廣場及領展企業廣場的零售分部表現未如理想。