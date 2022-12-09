浙江千團萬企出海搶訂單 防疫鬆綁即包機出國

內地傳媒報道，由浙江省商務廳等省級部門領銜的「千團萬企拓市場搶訂單行動」，首批兩支「搶單團」近日已分別飛往歐洲與日本，是新冠疫情爆發以來，由浙江省級商務部門帶隊出國拓展外貿的第一團。

報道稱，內地一支由浙江省商務廳等省級部門相關負責人及企業代表組成的隊伍，正在歐洲參加歐洲食品配料、健康原料展，拓展浙江對德國、法國等歐盟地區主要國家對外貿易，擴大雙邊經貿合作。

浙江是外貿大省，為助力企業拓市場覓訂單，該省立即行動，開啟「千團萬企拓市場搶訂單行動」，將通過包機、拼機、航班等模式分階段、分行業組織超1萬家企業赴境外參與經貿活動。

其中「德法團」秘書長李琳說，「一次見面勝過千封郵件」，希望通過政府部門帶頭「走出去」，向企業釋放更積極的信號，讓他們更有信心、有意願主動走出去，在新一年獲得更多與國際同行合作的機會。

超 1 萬家企業赴境外參與經貿活動

由四川省商務廳組織的商務包機「組團出海」赴歐洲拓展市場活動則於5日成行，共有31家企業共40人飛赴法國、德國、意大利。

由蘇州市政府組織的法國、德國經貿合作包機團則將於今日啟程。《第一財經》報道，超過200人的包機團有100多名來自各市區招商人員，100多名為外貿企業負責人。

另亦有報道指出，12月4日嘉興已組團飛赴日本；12月6日寧波組團飛赴阿聯酋，浙江多地正密鑼緊鼓籌備，踴躍加入其中。