海外升學費用過高？滙豐保險：44%家長透過借貸支付教育費用

一項調查研究香港和內地家長安排子女出國留學的情況，調查發現，有58%受訪家長認為子女海外升學費用高於預期，兩大常見原因是住宿費及生活開支增加和學費上升，當中83%家長表示用自己的積蓄來支付部分或全部費用，有44%家長表示會透過借貸來支付教育費用。

21%家長正安排子女到海外接受教育 滙豐保險贊助Economist Impact研究，收集1,000名家長的意見，來自內地和香港的家長各佔500人，當中一半人的子女已在海外留學，另一半正在計劃當中。 研究結果顯示，越來越多家長計劃安排子女於更年幼階段到海外升學，以便更早適應外地生活與文化，學習更多非學術性的技能之餘亦可拓闊國際視野及見識，提升競爭力。

接近七成 (67%)家長已經或正在計劃安排子女到海外接受大學教育，但值得注意的是，有21%家長表示正考慮安排子女到海外接受中小學教育，比現時已把子女安排在海外接受中小教育的家長比例(11%)高。當中83%家長表示用自己的積蓄來支付部分或全部費用，有44%家長表示會透過借貸來支付教育費用。 美國、英國、加拿大及澳洲仍然為熱門升學地點，而16%家長表示會 視亞洲地區，如日本或新加坡等作升學首選。約7%香港受訪者考慮把內地視為就學選擇，而6%內地受訪者則計劃尋求在港就學的機會。