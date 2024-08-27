海底撈首派中期息 半年接待顧客逾2億人次

海底撈(6862)公布6月底止半年純利20.38億元(人民幣，下同)，按年少近一成，集團指主要受匯兌虧損和內地增值稅加計抵減優惠政策取消的影響。期內收入 214.9億元，增13.8%；稅前溢利28.88億元，升2.6%；每股盈利0.38元；每股中期息0.391港元，為上市以來首次派發中期息。

半年純利少近一成 翻檯率 4.2 次

海底撈今日收報12.26港元，升0.34港元或2.9%。

集團表示，上半年整體海底撈餐廳翻檯率每天4.2次，按年多0.9次，所有門店接待顧客總數超過2.099億人次。

海底撈餐廳的經營收入增加13.8%，至204.14億元，主要由於餐廳翻檯率提升。截至6月底止6個月的顧客人均消費減少5.3%，至97.4元，主要由於菜品消費結構變化及優惠增加。至於外賣業務收入增加23.3%，至5.812億元，主要由於下半年起公司提供一人食精品快餐對收入增長有較大貢獻。