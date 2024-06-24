海底撈CEO楊利娟辭任　曾帶領公司扭虧為盈被稱「最牛服務員」

海底撈（6862）日前公布，首席執行官楊利娟將辭任公司執行董事及首席執行官，苟軼羣獲委任為該公司執行董事及首席執行官。以上高管變動自2024年7月1日起生效；而同日特海國際（9658）亦發布公告稱，楊利娟已獲委任為該公司執行董事及首席執行官，主要負責統籌特海國際的管理和戰略發展，該任命自2024年7月1日起生效。 而楊利娟今次辭任，令她多年在海底撈打工的故事，再一次被大家看見，過去她曾帶領公司扭虧為盈，更有「最牛服務員」的稱號。

楊利娟由海底撈低層變成CEO 楊利娟在海底撈任職多年，其生涯可謂勵志故事。據公開資料顯示，楊利娟於1995年加入海底撈，自服務生職位開始，她前後擔任過領班、店經理、小區經理、大區經理等。 直至2018年1月，楊利娟擔任海底撈首席營運官，主要負責監督海底撈的營運；2021年8月起，擔任海底撈執行董事兼副執行長；2022年3月1日，楊利娟被任命為海底撈執行長。 楊利娟又與海底撈創辦人張勇惺惺相惜。內媒報道，楊利娟加入海底撈的第一年，家中遭遇債主上門逼債，張勇得悉後，直接拿出800元助她解圍；楊利娟21歲時，又被張勇派去西安，獨立經營海底撈跨區域經營的第一家店，統管100多名員工，也讓海底撈在西安市場站穩腳。