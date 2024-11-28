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財經
2024-11-28 11:00:00

海洋公園去年虧損7160萬元　主席龐建貽：善用大熊貓帶動全港熱潮

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海洋公園全年度轉蝕7160萬元，總收入及入場人次則創5年高。(資料圖片/吳康琦攝)

海洋公園全年度轉蝕7160萬元，總收入及入場人次則創5年高。(資料圖片/吳康琦攝)

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海洋公園今(28日)公布2023年7月1日至2024年6月30日財政年度業績，雖然總收入按年攀升41%，升至11.81億港元，總入場人次由去年236萬按年增長33%至314萬，兩者皆創5年新高。惟受政府資助減少影響，全年錄得7,160萬元虧損。在扣除政府資助及折舊等，經營虧損則按年減少約三成至約2.97億元。

海洋公園公司董事局主席龐建貽指，2024/25財政年度將善用有6隻大熊貓居於公園的契機，全力帶動全港的大熊貓熱潮。(資料圖片) 中央贈港大熊貓「安安」和「可可」將於12.8日與市民見面。(資料圖片) 中央贈港大熊貓「安安」和「可可」將於12.8日與市民見面。(資料圖片) 中央贈港大熊貓「安安」和「可可」將於12.8日與市民見面。(資料圖片)

內地客升逾3倍  印度增逾4倍

期內門票收入增加54%，商品銷售收入和餐飲收入分別升27%及32%，人均消費升6%。非本地訪客升逾三倍，其中，來自內地訪客升3.55倍，而來自印度和菲律賓訪客分別升4.12倍及2.26倍。

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經營成本則升17%至14.78億元，當中用於保育及教育工作方面的支出為4.38億元，佔總經營成本接近30%。截至6月底，海洋公園的銀行結餘及現金總共約16.6億元，公司形容財政穩健。

主席龐建貽：善用6隻大熊貓帶動熊貓熱

海洋公園公司董事局主席龐建貽表示，儘管疫情後市況仍然充滿挑戰，海洋公園的人流和收入均顯著增長，將繼續爭取多方面收入來源，期望在外圍經濟不明朗的情況下，財政表現持續改善，並通過營運收入為社會、下一代和環境保育作出貢獻，減少對公共財政的依賴。

他還指，2024/25財政年度將善用有6隻大熊貓居於公園的契機，全力帶動全港的大熊貓熱潮，藉此提高公園的入場人次及收入，同時推動本港熊貓旅遊的發展和推廣生態保育。

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