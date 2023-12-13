海洋公園虧轉盈賺1.18億，全年入場人次達240萬。

至於海洋公園其他範疇業務收入亦錄得上升，與上財年比較，園內消費收入上升63%；商品收入上升55%；餐飲服務收入上升39%。截至6月底，公司的銀行結餘及現金流較去年同期增加28%，增至16.805億元。

海洋公園表示，期內海洋公園和水上樂園的訪客入場人次上升逾45%，收入增長更超越客流量增長，相比去年同期增長54%，由5.451億升至8.391億元；而人均消費則較去年同期增加6%。

此外，海洋公園錄得1.185億盈餘，若不計及海洋公園在2020年獲政府30億補助金而錄得盈餘，這是自15/16財政年度以來，首次錄得正數盈餘。

龐建貽： 旅遊業競爭愈趨激烈

主席龐建貽表示，全力推進未來策略，追求創意和勇於創新，令海洋公園公司業務有所改善。2022年至2023年度反映公司在疫情過後業務得以重拾動力，並加深其於保育、教育和社會共融方面的影響力。

龐建貽續指，然而環球經濟持續不穩，旅遊業競爭愈趨激烈，公司前景仍充滿挑戰，公司會繼續發揮實力，落實海洋公園的未來策略，實現長遠可持續發展。