海港城母企｜九倉置業盈轉虧蝕逾88億　基礎盈利跌5%　全年派息1.31元

九倉置業（1997）公布全年業績，截至去年底由盈轉虧，蝕逾88億，基礎盈利亦跌5%，全年派息1.31元，末期息0.61元。九置半日收報44.95元，升0.55%。
九置業績指，其業績截至去年底由盈轉虧，股東應佔虧損88.56億元，上年錄得盈利43.91億元，主要原因是公司投資物業重估減值6%，約為148.75億元；而撇除投資物業重估等因素，基礎淨盈利按年少5%，至61.75億元。借貸成本亦增加5億元；受港元拆息（HIBOR）上升影響，年利率從上半年度的1.5厘，升至下半年度的3.5厘。
期內，整體收入下跌22%，營業盈利和基礎淨盈利分別下跌2%及5%，跌幅較為溫和，九置解釋，商場租金處於近期低位，寫字樓則受累於全球經濟不穩，租賃需求尚未恢復，市場空置率上升及新供應充足亦對租金帶來更大壓力。
商場業務收入盈利有高有低
至於海港城包括酒店的去年整體收入則增加2%，營業盈利增加7%。其中，海港城商場收入持平，營業盈利增加6%，年底出租率微升至94%；寫字樓方面，年底出租率微升至88%，期內收入增加3%，營業盈利增加2%。九置指，市場競爭激烈，加上現有寫字樓供應飈升及新供應強勁，令競爭進一步白熱化，租賃勢頭仍然疲軟，但由於多間保險公司趁通關在即大規模承租，因而減輕了對海港城的衝擊。
時代廣場方面，在持續困難的市況下，競爭格局變得更具挑戰性，整體收入下跌12%。營業盈利增加1%。時代廣場商場不斷完善奢侈品商戶組合，並增加以千禧世代為目標顧客的新晉品牌組合，年底出租率因而上升至94%，但基於市場租金調整，收入下跌19%，營業盈利下跌3%。至於時代廣場寫字樓租戶則偏好細單位，年底出租率升至90%，收入增加4%，營業盈利增加7%。
至於荷里活廣場因當區需求持續，年底出租率上升至97%，收入、營業盈利下跌4%。