海港城母企｜九倉置業盈轉虧蝕逾88億　基礎盈利跌5%　全年派息1.31元

九倉置業（1997）公布全年業績，截至去年底由盈轉虧，蝕逾88億，基礎盈利亦跌5%，全年派息1.31元，末期息0.61元。九置半日收報44.95元，升0.55%。

九置業績指，其業績截至去年底由盈轉虧，股東應佔虧損88.56億元，上年錄得盈利43.91億元，主要原因是公司投資物業重估減值6%，約為148.75億元；而撇除投資物業重估等因素，基礎淨盈利按年少5%，至61.75億元。借貸成本亦增加5億元；受港元拆息（HIBOR）上升影響，年利率從上半年度的1.5厘，升至下半年度的3.5厘。

期內，整體收入下跌22%，營業盈利和基礎淨盈利分別下跌2%及5%，跌幅較為溫和，九置解釋，商場租金處於近期低位，寫字樓則受累於全球經濟不穩，租賃需求尚未恢復，市場空置率上升及新供應充足亦對租金帶來更大壓力。