【10月20日更新】原定於上周五(17日)掛牌海西新藥(2637)順延至今日(20日)上市，開市報102元，較招股價86.4元高18.06%或15.6元，其後一度高見117.8元，高逾36%，最新報109元，成交額2.03億元。若以暫時即市高位計，每手50股，不計手續費，一手帳賺1,570元。 上周四(16日)，海西新藥表示，上市時間表順延，因需要額外時間完成載有最終發售價、國際配售認購意向水平、香港公開發售申請情況，及香港發售股份分配基準相關資料公告的定稿，及獲取監管機構批准。 另外，海西新藥在富途暗盤高見200元，較招股價86.4元，高113.6元和1.31倍，每手50股計，不計佣金及手續費等，每手賬面獲利5,680元。

海西新藥突順延上市時間 暗盤收升約2成半｜新股IPO(更新) 【22:15更新】因需要額外時間完成該公告的定稿及獲取監管機構批准，因此公司的上市時間表將會順延。董事會將在切實可行情況下儘快向市場提供最新資料。 【18:55更新】綜合三大暗盤場，海西新藥輝立暗盤收報108.1元，較上市價高21.7元或25.1%，未計手續費，一手50股，帳面賺1085元；富途暗盤收報107.6元，較上市價高21.2元或24.5%，未計手續費，一手50股，帳面賺1060元；耀才暗盤收報107.9元，較上市價高21.5或24.9%，未計手續費，一手50股，帳面賺1075元。 【10月16日更新】製藥公司海西新藥(2637)今日開暗盤，再度延續機制B的不敗傳奇。根據富途牛牛數據顯示，該股盤中一度觸及200元高位，較招股定價86.4元大幅炒高131%，相當於飆升近1.3倍。若以每手50股計算，不計手續費，投資者於該高位沽出一手，最多可獲利5,680元。

海西新藥已截飛 消息指超額認購3169倍 一手入場費約4364元｜新股IPO 【10月14日更新】製藥公司海西新藥(2637)10月9日起至14日中午招股，最新已結束認購。市場消息透露，其已錄得3169倍超額認購，涉及3181億港元，有31.8萬人認購。 海西新藥採取不設回撥的機制B發行，全球發售1150萬股，10%於香港公開發售，招股價範圍69.88至86.4港元，集資最多9.9億元。一手50股，入場費4363.57元，預期10月17日掛牌，華泰國際及招銀國際為聯席保薦人。 集團預計，所得款項淨額約52%用於持續投資於研發，以推進管線中的在研藥物並豐富公司產品組合；23%用於提升研發能力及尋求合作機會；8%用於增強商業化能力及擴大市場影響力；7%用於改善及優化研發和生產系統；及10%作營運資金及其他一般企業用途。 2024年海西新藥收益為4.7億元人民幣(下同)，按年升47.4%，期內利潤1.4億元，升15.9%。