海豐盈利再升1.4倍 受惠運費升6成

海豐盈利再升1.4倍，是連續第二次中期業績錄得倍數增長，主要受惠運費升6成。（網上圖片）

受惠於集裝箱航運及延伸物流業務的平均運費（不包括互換倉位費入）由截至2021年1至6月每標準箱770.4美元增加約60.8%至2022年1至6月的1,239.1美元，該項業務收入增長7成13.2億美元。期內業務運量增約8.1%。

海豐表示，業務將繼續聚焦亞洲區，優化獨特的運營模式，增強服務網絡和密度，延伸海陸一體化價值鏈，滿足客戶對高品質服務的需求。同時公司陸續交付的新造船替換部分租賃船舶，使租賃及老舊船舶的比例逐漸降低，能夠保持長期成本優勢並降低有害氣體排放，確保公司可持續發展。

上半年交付 7 艘新船

集團表示會繼續在適當時候購買集裝箱船舶及集裝箱以及投資物流項目，但未有提及具體新的造船計劃。海豐於上半年共交付7艘新集裝箱船舶，另有35艘將於未來年度交付。海豐股價午後回升，最報24.2港元，微升0.4%。