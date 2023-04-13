海關總署：首季內地出口增8.4%　貿易順差為1.41萬億元人幣

季內東盟繼續為內地第一大交易夥伴，對東盟進出口總額為1.56萬億元，增幅為16.1%，佔外貿總值15.8%。對歐盟﹑美國﹑日本及韓國的進出口貿易總額為1.34萬億元﹑1.11萬億元﹑5,464.1億元及5,284.6億元。

內地海關總署公布今年首季進出口情況，今年1至3月以人民幣計價出口按年增加8.4%，進口升幅為0.2%。今年首季貿易順差為1.41萬億元（人民幣，下同）。

稱中國經濟韌性強

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，目前制約中國外貿的因素包括外需走弱、地緣政治等，但中國經濟韌性強，綜合研判，今年實現外貿促穩提質目標仍然有支撐。

呂大良提到，國務院常務會議上周提出，研究推動外貿穩規模、優結構的政策措施，當局將根據中央最新決策部署，做好幫助企業穩訂單、拓市場，以及進一步提升貿易便利的相關工作。同時會結合外貿形勢發展和企業需求開展調查研究，更精準幫助企業、助力外貿促穩提質。

他指出，海關總署去年先後出台外貿促穩提質、紓困降成本，及幫扶中小企措施均取得預期成效，今年初已根據企業需求，檢視相關措施，並加以優化、升級，令政策紅利持續釋放。