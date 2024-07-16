消委會｜農夫山泉發律師信促消委會道歉 批檢測報告有三大錯誤

農夫山泉(09633)向香港消委會發出律師信，就消委會昨日(15日)發布的《飲水思源30瓶裝水口味、礦物、安全檢測》報告，要求消委會作出澄清，並向公司鄭重道歉並消除帶來的所有負面影響，否則會採取進一步行動。

律師信提及，消委會的檢測報告基於錯誤的理解和非專業的分析，針對農夫山泉產品溴酸鹽含量情況做出了不客觀的評價，存在三大錯誤，包括適用標準錯誤、標準判斷錯誤、有故意誤導性，並指消委會在公開報告後，在本港及內地廣大消費者群體中造成恐慌，對農夫山泉造成巨大損失。

被指溴酸鹽達歐盟上限

消委會早前測試30款樽裝水，在消毒劑殘餘及副產品測試中，發現百歲山及農夫山泉的溴酸鹽含量達歐盟訂定適用於經臭氧處理的天然礦泉水以及泉水的溴酸鹽最大限值，而消委會指大量攝取溴酸鹽或可致噁心。

農夫山泉強調旗下飲用天然水產品即使採用歐盟地區標準，也應適用歐盟「飲用水」安全標準而非「天然礦泉水」標準評估。而根據歐盟飲用水安全標準，溴酸鹽安全含量為不超過10微克/公升。中國、香港地區、美國、日本、世界衛生組織等各類飲用水安全標準中，溴酸鹽安全規定也均為不超過10微克/公升。農夫山泉飲用天然水產品為3微克/公升，完全符合以上各國各地區飲用水安全標準，屬於優質合格產品。