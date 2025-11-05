消息指樂舒適超購1816倍 4新股暗盤大戰3潛水 旺山旺水一度升兩倍｜新股IPO

衛生用品公司樂舒適(2698)已於今日中午截止公開發售。市場消息透露，其已錄得1816倍超額認購，涉及資金4369億港元，有29.5萬人認購。招股價介乎24.2至26.2港元，集資最多23.81億元。一手200股，入場費5292.85元。該股預計於11月10日掛牌買賣。中金公司、中信証券及廣發証券為聯席保薦人。

樂舒適主要從事嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衛生巾和濕巾等嬰兒及女性衛生用品的開發、製造和銷售，Softcare、Veesper、Maya、Cuettie及Clincleer等品牌均為其旗下。集團大部份收入來自於非洲銷售。以今年首4個月計，東非佔樂舒適收入46.5%、西非佔39.5%、中非佔10.6%，拉丁美洲和中亞分別佔3.3%和0.1%。