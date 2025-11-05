消息指樂舒適超購1816倍 4新股暗盤大戰3潛水 旺山旺水一度升兩倍｜新股IPO

衛生用品公司樂舒適(2698)已於今日中午截止公開發售。市場消息透露，其已錄得1816倍超額認購，涉及資金4369億港元，有29.5萬人認購。招股價介乎24.2至26.2港元，集資最多23.81億元。一手200股，入場費5292.85元。該股預計於11月10日掛牌買賣。中金公司、中信証券及廣發証券為聯席保薦人。
樂舒適主要從事嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衛生巾和濕巾等嬰兒及女性衛生用品的開發、製造和銷售，Softcare、Veesper、Maya、Cuettie及Clincleer等品牌均為其旗下。集團大部份收入來自於非洲銷售。以今年首4個月計，東非佔樂舒適收入46.5%、西非佔39.5%、中非佔10.6%，拉丁美洲和中亞分別佔3.3%和0.1%。
3新股暗盤潛水
另外，明日(6日)有四隻新股掛牌，分別為文遠知行(0800)、小馬智行(2026)、旺山旺水(2630)以及均勝電子(0699)。除旺山旺水外，另外三隻新股表現暫時全部潛水。綜合三大暗盤場，文遠知行暗盤初段曾低見20元，較招股價跌逾26%，未計手續費，一手100股帳面虧損710元。該股暗盤目前跌幅收窄，惟仍跌逾10%。
小馬智行富途暗盤初段曾低見100元，較招股價139元潛水逾28%。未計手續費，一手100股帳面虧損3900元。該股暗盤目前跌幅收窄，惟同樣仍跌逾10%。
至於均勝電子暗盤最低見20.46元，較招股價22元跌7%。未計手續費，一手500股手帳面虧損700元。該股暗盤目前跌幅收窄，三大暗盤場平均跌1至2%。
旺山旺水方面，暗盤一度晉身「紅底股」，高見100元，較招股價33.37元高出兩倍，未計手續費，一手200股帳面賺13,326元。該股暗盤目前最新報83.8元，較招股價高50.43元或151.1%。