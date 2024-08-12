消息：政府最快9月推出700億元零售債券

新一份《財政預算案》提出，計劃在2024/25年度發行共1,200億元債券，其中700億元屬零售債券，包括500億元銀色債券，以及200億元綠色債券及基礎建設債券，惟具體推出日期未定。今日(12日)有報道引述消息指，政府可能最快在9月下旬推出本年度的零售債券。

報道指，負責協助發債的金管局近日透過電郵向零售銀行發調查問卷，了解業界對政府發行零售債券的營運準備，以及在惡劣天氣下維持正常交易安排，銀行系統支援能否確保交收暢順，有關銀行需在上周回覆金管局的問卷。

由於按照以往做法，估計金管局在徵詢配售行運作準備後，距離零售債券的推售日子不會太遠，由於港交所(388)在9月23日起實施「惡劣天氣不停市」新安排，業界預期新一批政府零售債券最快9月下旬登場，但一切以政府公告為準。

報道稱，金管局的問卷並無提及銀色或綠色債券的發售日期、發售先後次序等資料，局方僅問及若銀債和綠債同步發行的話，銀行營運系統能否配合。至於政府最終像以往一樣分先後發售兩批債券，抑或同步出台，問卷並無進一步詳述，據悉若各方條件配合，政府可望在短時間內推出零售債券。