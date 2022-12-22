消費信心反彈至8個月高 美股高收美匯回升

消費信心反彈至8個月高，美股昨夜高收逾1%，美元兌主要貨幣亦回升。（資料圖片）

紐約股市連升兩日，道瓊斯工業平均指數高開後升幅持續擴大，最多曾升588點，收市升幅526點或1.6%，報33,376點；納斯達克指數收報10,709點，升幅162點或超過1.5%。標準普爾500指數報3,878點，升56點或1.49%。美元兌主要貨幣匯價亦回升，兌日圓升約半個百分點至132.38元。

世界大型企業研究會公布，美國12月消費者信心指數反彈至108.3，遠高於市場預期的101，亦高於11月的101.4，是今年4月以來的最高水平，創8個月新高。

現況指數及預期指數均有上升，研究會認為，由於消費者對經濟及就業看法好轉。通脹預期亦跌至去年9月以來最低，由於近期天然氣價格下跌，至於置業及大型家電購買意欲降溫。

每百日圓兌港元報 5.88

體育品牌NIKE公布業績理想，上升近12%。聯邦快遞（FedEx）收入因派遞量減少而低於預期，但平均派遞利潤增加，每股收益高於市場預期。聯邦快遞升3.4%。工業、科技、金融、消費板塊都升逾1%。

美滙指數自即市低位103.85回升，繼續在104關附近爭持，暫報104.17，升0.2%。日圓兌1美元最新報132.177；每百日圓兌港元亦稍為回落至5.88。

美國10年期債息一度升穿3.7厘後回落，暫報3.67厘。紐約期油收高2.7%，報收每桶78.29美元，創12月2日以來的最高收盤價。