消費者脈搏調查丨環聯報告揭示港人憂慮通脹創新高 77%指來季不會增非必要開支

香港經濟前景未明朗，地緣政治局勢加上美國加息引發市民對通脹的憂慮。環聯發布2022年第二季消費者脈搏研究報告，於2022年5月26日至6月15日期間訪問了1,006名本港消費者。其結果反映疫情對經濟造成的影響仍然持續，81%本港消費者表示過去三個月的家庭收入維持不變或下降；大部分消費者(95%)更表示對目前的通脹率感到憂慮，比率創新高，導致過半數(57%)受訪者表示會改變消費習慣。

消費者對通脹憂慮 改變財務決策

本港經歷第五波疫情至今，消費者信心在2022年第二季跌至新低，並低於自2021年第二季以來之前幾波疫情的復甦期。不足四分之一(22%)受訪者認為家庭財政狀況較預期為佳，與過去數季相比顯著下降。對家庭未來十二個月的財政狀況感到樂觀的消費者亦下跌至32%。於本季對通脹表示憂慮的消費者高達95%，創下自本調查首次(2021年第三季)設立這條問題以來的新高。超過半數受訪者(55%)示過去三個月減少或取消家庭開支，同時間大部分受訪者(77%)無計劃在來季增加非必要個人開支(如外出用餐及旅行)，較2021年尾有所增長。

消費者除了擔心自己的財政狀況是否穩健外，亦對申請信貸是否會獲批失去信心。當中僅44%消費者相信自己擁有充足的渠道獲取信貸及貸款產品；58%消費者認為若要申請信貸或貸款產品會獲得批核。

調查反映普及金融(financial inclusion)在港現況，針對問題的最好解決辦法是消費者主動管理信貸，並提升自己的信貸評級以獲取他們所需要信貸產品。