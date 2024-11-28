消費股偷步炒國策受惠 結算日前夕 恒指抽高443點 待成交確認

結算日前夕，恒指在跌近19,000關後，跟A股齊齊急速反彈，收市升443點或2.32%，高低波幅達599點。技術上雖然升穿10天（暫處19,455），不過，由於成交未算活躍，只有1,389億元，買盤的動力仍待確認。整體上升股分超過1,100隻。科指升幅更為凌厲，達3.6%。



僅三成股分守50天線

從市寬看，目前股價高於50天線股分，雖然從周二的28.1%，反彈2.2個百分點至30.3%，但即只有三成股分能守在50天線之上，暫難斷言已經靠穩。

憧憬外貿受壓

消費成救市之選

不過，恒指成分股昨日上升達78隻，僅3隻無升跌或報跌。市場憧憬明年外貿或受衝擊下，中央為保經濟會轉而刺激消費。消費股在A股和港股都升幅亮麗。藍籌中升幅最大是美團(3690)，達7.2%，京東(9618)也升5%。華潤啤酒(291)和海底撈(6862)分別升4%和3%；電子消費龍頭小米(1810)和海爾智家(6690)分別升4%和3.6%。