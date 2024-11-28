熱門搜尋:
破地獄 天氣 大熊貓 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-11-28 04:29:46
日報

消費股偷步炒國策受惠 結算日前夕 恒指抽高443點 待成交確認

分享：
港股 恒生指數 恒指

恒指成分股差不多全線上升，多隻消費股造好。 (中新社)

adblk5

結算日前夕，恒指在跌近19,000關後，跟A股齊齊急速反彈，收市升443點或2.32%，高低波幅達599點。技術上雖然升穿10天（暫處19,455），不過，由於成交未算活躍，只有1,389億元，買盤的動力仍待確認。整體上升股分超過1,100隻。科指升幅更為凌厲，達3.6%。
 

僅三成股分守50天線

從市寬看，目前股價高於50天線股分，雖然從周二的28.1%，反彈2.2個百分點至30.3%，但即只有三成股分能守在50天線之上，暫難斷言已經靠穩。

憧憬外貿受壓
消費成救市之選

不過，恒指成分股昨日上升達78隻，僅3隻無升跌或報跌。市場憧憬明年外貿或受衝擊下，中央為保經濟會轉而刺激消費。消費股在A股和港股都升幅亮麗。藍籌中升幅最大是美團(3690)，達7.2%，京東(9618)也升5%。華潤啤酒(291)和海底撈(6862)分別升4%和3%；電子消費龍頭小米(1810)和海爾智家(6690)分別升4%和3.6%。

adblk6

維他奶爆升兩成 成交飆

維他奶國際(345)異動，曾升超過32%，高見12.88元，創52周新高；最後收升19.5%，成交急增至4,292萬股或5.05億元，對比10天平均成交為965.7萬股，成交股數比10天平均上升3.4倍之餘；對比公司總股本10.73億股，已經等於4%分額。
按信和置業(083)主席黃志祥的弟弟黃志達已經掃入維他奶總股份超過12%；市場關注是否會觸發收購戰。

順豐H股平收無升跌

另外，港人熟悉的速遞公司順豐(6936)昨日登陸本港；但股價表現平平，最後無升跌平收。集團創辦人王衛致辭時稱，將會依託香港市場，更好發展國際業務。多名港交所高層出席儀式。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 