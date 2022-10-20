涉五大行日業 港交所修例吸特惠科企

特首李家超昨公布首份《施政報告》，當中提及港交所(388)明年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先進技術企業融資。港交所昨午即發布諮詢文件，建議擴大香港現有上市制度，允許特專科技公司來港上市。

新規則將適用於5大特專科技行業的公司，包括新一代信息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保，以及新食品及農業技術。在建議制度下，特專科技公司將分為已商業化公司及未商業化公司兩大類，已商業化定義為經審計的最近一個會計年度特專科技業務所產生的收益至少達2.5億元。諮詢文件建議，已商業化公司在上市時的預期最低市值不少於80億元，而未商業化公司150億元。另外，在第三方投資方面亦有要求，上市申請人須獲得來自資深獨立投資者相當數額的投資。