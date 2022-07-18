涉停貸風波多個樓盤復工　全力以赴「保交樓」

中國國內爛尾樓業主集體停貸斷供風暴愈演愈烈。截至昨天，已有297個斷供樓盤，遍及25個省份。中國官媒《金融時報》發文淡稱，內地多個涉及停工風險的樓盤項目，有的已正常施工，有的則迎來復工消息，各方全力以赴「保交樓」（保質保量完成樓盤交付）。

「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴愈演愈烈，日前更傳出陝西西安逾千名受害業主，包圍陝西銀保監局陳情抗議，要求查辦銀行違規向承建商放貸。報道指，據不完全統計，江西景德鎮、河南鄭州、湖北武漢等地出現業主因樓盤停工發起強制停貸告知書事件，涉及恒大、綠地、奧園等發展商；有企業反映，網傳業主停貸消息不實，住宅項目正常施工。

報道指出，在有關部門及房地產企業等共同努力下，部分媒體先前報導涉及停工風險樓盤已在施工。從各方回應來看，此事核心在於「保交樓」，以及推動已延期交付或存在延期交付風險樓盤加快施工進度。

報道重申，受疫情等原因影響，房地產市場自去年下半年起經歷重大考驗，部分開發商遭遇資金困難問題，導致部分樓盤開發項目出現延期交付情況。今年以來，多家房企力推「保交樓」工作，加快項目盤活及銷售去化和資金回籠，全力推進項目復工復產。

對於外界關注中國爛尾樓風暴是否觸發系統性金融風險，人民銀行前行長戴相龍表示，下半年經濟將逾5%增長，不會出現如同美國的次貸危機 。

報導引述專家指，在有關部門、地方政府、房地產企業等多方努力下，隨着「保交樓、保民生、保穩定」工作積極推進，住房消費者合法權益得到保護，房市也將恢復平穩健康發展。