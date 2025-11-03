涉柬埔寨經營電訊詐騙園區 證監保監吊銷太子集團相關公司牌照

太子集團創辦人陳志早前被指涉及跨國電訊詐騙及洗黑錢，遭美國及新加坡等多個國家包括提出起訴、制裁及凍結資產。最新本港監管機構同樣有行動，根據證監會網頁顯示，與太子集團關聯的保險經紀公司與證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，於《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」以及「終止了受規管活動業務」。

另外，根據保監局網站資料，Mighty Divine Insurance Brokers Limited自今年10月28日起，該持牌人不得進行及不得顯示自己進行《保險業條例》(第41章)規定的任何受規管活動；而且不得收取、持有或處理條任何客戶或潛在客戶款項，除非遵守所有適用法例及監管要求並已獲得保監局事先書面同意等。