淘寶天貓啟動618購物節 提供150億人幣優惠券

阿里巴巴(988)旗下中國商業業務淘天集團今日將啟動618年中購物節，集團指會提供直減折扣及逾150億元人民幣優惠券；並推出全面的提效措施支持商家，包括歷屆最大規模的2,000億元人民幣極速回款額度。

2024 年定義為淘天重大投資年

阿里指，本屆618的各項舉措正反映淘天投資於用戶體驗的戰略重點。阿里巴巴集團及淘天集團首席執行官吳泳銘將2024年定義為淘天全面能力升級的一年，亦是重大投資的一年。

活動將分為兩個銷售期進行，分別由北京時間5月20日晚上8時至5月28日，以及5月31日晚上8時至6月20日。不同於以往設有官方預售期，本屆618僅限現貨商品發售，縮短消費者下單至收貨的等待時間。活動向超過3,500萬88VIP會員發放總額逾100億元人民幣的專屬優惠券，另有淘寶直播間紅包、特定品類和會場優惠券共計逾50億元人民幣優惠券。此外將有百萬件商品將現身「五折會場」，而官方立減15%和每滿300元人民幣減50元人民幣優惠亦將持續。另外，天貓支持消費者從付款後至7月5日期間，進行價格比對並獲退差價。88VIP會員可享受額外的便捷退貨服務。