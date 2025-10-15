淘寶香港「雙11」今晚8時起預售　補貼逾10億人幣　「一件包郵」無限期延長

阿里巴巴(9988)旗下淘寶香港站宣布，2025年「雙11」推廣將於今晚(15日)8時起開放預售。淘寶天貓香港事業部負責人沛汐表示，今次集團補貼逾10億元人民幣，並將此前試行的「一件包郵」服務無限期延長，同時新增八達通、WeChat Pay HK作為支付工具。

「一件包郵」已成為平台吸引新客的關鍵策略。淘寶香港指出，該服務自8月中旬試行以來，訂單量增長可觀，由原先覆蓋約三分之一輕小件商品，現已增至絕大部分輕小件商品，涉及10億級品類。

推85折立減 轉介佣金最高20%

淘寶香港亦公布一系列「雙11」優惠，包括官方立減85折、88VIP會員可領取9折消費券，總額度至少5,000元人民幣。此外，用戶分享商品並成功轉介朋友購買，可賺取最高20%的佣金。為照顧香港約一成的非華裔社群，平台亦已正式推出英文版本。

另外，由即日至11月14日期間，在淘寶香港App購買傢俬並分享至個人社交平台，有機會獲1,000元至2萬元人民幣紅包。菜鳥香港總經理鄧理預計，今次「雙11」的物流高峰為11月16日左右，約於11月25日結束，目標是令用戶體驗與日常一致。