淘寶香港3月起恢復順豐上門派件　首公斤運費17.9元　即睇使用流程(更新)

阿里巴巴(港交所：9988)旗下淘寶香港站今日(27日)公布，在香港市場率先推出「退貨寶」服務，用戶在淘寶購買帶有「支持香港退貨」及「退貨寶」標籤的商品後如通過菜鳥驛站退貨，就可享首重1公斤、相當於16元(人民幣，下同)的退貨運費減免。另外，淘寶香港站將於3月起恢復順豐上門派件服務，包裹最快翌日送達用戶的府上。

另推「退貨寶」 服務 首公斤免運費 淘寶香港站表示，有見部分用戶在購物後需要退貨，但擔心運費問題，所以在香港推出「退貨寶」服務，以提升退貨體驗。若商品帶有「支持香港退貨」服務標誌，並使用菜鳥官方物流運送至位於香港的收貨地址，買家可在簽收後15個自然日內，通過指定菜鳥驛站的退貨服務，將商品退回給賣家所在地址，賣家同意退款後即可享受相關貨款的退回。

另外，從3月起淘寶香港站將恢復順豐上門派件服務，為用戶提供官方物流以外的另一選擇。在購物時，用戶只要點選「順豐集運」作為配送方式即可，運費首公斤為17.9元，續重每0.5公斤運費為3.9元，所有配送服務並不會收取住宅附加費，併單後最快翌日可送達用戶手中。然而，上述服務不包括禁區範圍、南丫島、長洲及坪洲區，每單限重150公斤。 淘寶購物選用順豐集運流程一覽 在購物車點選商品結算，輸入收貨地址

在跨境段物流方式選擇「順豐集運」

待快件到達集運倉後，在「我的淘寶」—「跨境物流中心」—「待集運包裹」頁面，點選需要合併的訂單，點擊「去合包」並支付運費