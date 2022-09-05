淡友上風｜港股沽空飆三成 空軍200億炸ETF 決戰萬九

恒生指數連續5周在二萬關上落，上周累挫718點或3.6%，報19,452點。橫行逾月後空軍終按捺不住，上周港股沽空額按周飆30.6%，單周有逾1,150億元沽空額，當中三大ETF(指數買賣基金)已佔197億元或17%；而輪證貨街則以牛證為主，重倉收回水平囤積在19,000水平，預料萬九關將成好淡友下一個對決戰場。

美股上周五挫逾1%，港股美國預託證券(ADR)普遍向下走，美團(3690)及小米集團(1810)ADR較港低逾1%，綜合主要ADR表現，相當於恒指低開158點，至19,294點。按輪證發行商數據，目前牛證街貨佔多，比例近75%，牛熊重倉區19,000點水平，囤積約10億份街貨。

2828沽空額飆兩倍

臨近月底淡友再向ETF出手。本報初步統計，上周港股三大ETF中，以恒生中國企業(2828)累計5日沽空額激增2.2倍最誇張，全周有約84億元沽空額，沽空率51.9%；惟沽空率最誇張為南方恒生科技(3033)，上周達71.5%，涉近50億元，即每10元成交中，有逾7元為沽空；盈富基金(2800)上周合共沽空額約64億元，沽空率亦近五成。

除ETF外，科企股亦為主要目標，美團全周沽空逾94億元，而京東集團(9618)及百度(9888)沽空率更逾40%。

挾倉需好消息配合

有分析認為在極高沽空水平下，要提防大市隨時挾淡倉急飆。不過耀才證券研究部總監植耀輝認為，挾倉需要好消息配合，目前未看到有條件配合，反而內地封城等壞消息持續發酵，認為恒指反彈動力弱，大有機會下試萬九關。他指目前仍值得留意的板塊，為石油及煤炭等能源危機概念股。