加密貨幣｜淡馬錫「信錯人」 FTX投資全數撇賬

FTX破產牽連甚廣，據《路透社》報道，繼日本軟庫（SoftBank Group Corp）的願景基金（Vision Fund）和紅杉資本（Sequoia Capital）後，新加坡國家投資公司淡馬錫（Temasek）表示，將總值2.75億美元在FTX的投資全部撇帳。

淡馬錫在周四發出的詳細聲明中表示，鑑於FTX的財務狀況，決定減記在FTX的全部投資，不論FTX申請破產保護的最終結果。淡馬錫表示，在 2021 年 10 月至 2022 年 1 月的兩輪融資中，已投資 2.1 億美元收購 FTX International 約 1% 的少數股權，並投資 6,500 萬美元收購 FTX US 約 1.5% 的少數股權。

截至 2022 年 3 月 31 日，淡馬錫對 FTX 的投資成本佔投資組合淨值 4,030 億新加坡元（2,943 億美元）的 0.09%。其早期投資則約佔其總投資組合的 6%。目前，淡馬鍚沒有直接持有任何加密貨幣。

淡馬錫表示自己「信錯人」。聲明指出，「在這項投資上，明顯地，我們透過與 [FTX創辦人] Sam Bankman-Fried的互動及交流中產生對SBF行為、判斷和領導能力的信念似乎是錯誤。」