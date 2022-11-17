加密貨幣｜淡馬錫「信錯人」 FTX投資全數撇賬

FTX破產牽連甚廣，據《路透社》報道，繼日本軟庫（SoftBank Group Corp）的願景基金（Vision Fund）和紅杉資本（Sequoia Capital）後，新加坡國家投資公司淡馬錫（Temasek）表示，將總值2.75億美元在FTX的投資全部撇帳。
淡馬錫在周四發出的詳細聲明中表示，鑑於FTX的財務狀況，決定減記在FTX的全部投資，不論FTX申請破產保護的最終結果。淡馬錫表示，在 2021 年 10 月至 2022 年 1 月的兩輪融資中，已投資 2.1 億美元收購 FTX International 約 1% 的少數股權，並投資 6,500 萬美元收購 FTX US 約 1.5% 的少數股權。
截至 2022 年 3 月 31 日，淡馬錫對 FTX 的投資成本佔投資組合淨值 4,030 億新加坡元（2,943 億美元）的 0.09%。其早期投資則約佔其總投資組合的 6%。目前，淡馬鍚沒有直接持有任何加密貨幣。
淡馬錫表示自己「信錯人」。聲明指出，「在這項投資上，明顯地，我們透過與 [FTX創辦人] Sam Bankman-Fried的互動及交流中產生對SBF行為、判斷和領導能力的信念似乎是錯誤。」
軟庫、紅杉資本據報已全數撇帳
聲明提到，公司認識到其盡職審查流程可以減低某些風險，但無法將風險全部消除。報道稱FTX對客戶資產處理不當及濫用，如若屬實，則表示FTX出現嚴重不當或欺詐行為。
淡馬錫宣布撇帳前，市場已傳出多個投資者「損手」願景基金據報在FTX的投資估計達數十億美元，需要全數減值；紅杉資本早前已表明，在FTX的投資有限，已全數撇賬。
淡馬錫解釋，當初投資於FTX 是要透過一個技術及市場中立的領先數碼資產交易所，進入擁有收費模式及不涉及交易的加密貨幣市場。淡馬錫亦於2021 年 2 月至10 月期間對 FTX 進行廣泛的盡職調查，經審核其財務報表後認為FTX有盈利。