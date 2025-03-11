淨買額296億 北水吸資破紀錄 百億撈盈富

港股二萬五受阻之際，北水卻逢低撈底！恒生指數昨一度再瀉599點，收市報23,783點，仍失447點或1.9%。市場焦點落在港股通的巨額買貨手影，昨淨買額高達296.3億元，創歷史新高，當中單計盈富基金(2800)淨買額已高達104億元。有大行認為，大市估值已升至合理水平，牛市動力已放緩，短線或有沽壓。
昨日港股通買額高達793.5億元，以昨日主板成交額3,018億元計，佔比高達26.3%，意味港股超過四分一買盤由內地投資者撐住。除盈富外，恒生中國企業(2828)昨淨買額亦高達55.3億元，阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)則分別有29.2億元及20.4億元。另外，昨港股通更新可買賣名單，遭剔出名單的奈雪的茶(2150)單日暴瀉20.7%；相反新上榜的毛戈平(1318)大升7.9%。
沽空額連續3日逾500億
昨日科技股普遍跑輸，恒生科技指數挫2.5%或151點，至5,885點，美團(3690)大挫4.7%，京東集團(9618)亦跌4.6%。阿里及騰訊則分別大跌3.9%及3.2%。淡友亦乘勝追擊，大市沽空額連續3日逾500億元，昨錄548.5億元，沽空率18.2%，為近一個月高。
高盛：估值近合理 將現獲利沽壓
高盛發表報告指，中資股今年迎來歷年表現最好的開局，主要受人工智能(AI)的樂觀情緒、兩會促進經濟的政策傾向，及中美關係不如預期緊張等因素支持。惟目前估值已漸近該行12倍的合理市盈率(PE)目標，加上催化劑已反映，預計牛市將放緩，並會因應美中及地緣政治再見摩擦而出現獲利沽壓。高盛又指，今浪牛市的持久性取決於過去幾次反彈浪均缺席、並在過去3年大幅減持中資股的全球互惠基金，目前在全球8千億美元規模的管理資產中，有49%或約4千億美元沒有中資股持倉，37%則持倉偏低。該行估計，全球互惠基金每增持1%中資股持倉，已帶動80億美元淨買額，以及整個市場300億美元的追貨需求，維持A股及H股「增持」評級。