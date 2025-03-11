淨買額296億 北水吸資破紀錄 百億撈盈富

港股二萬五受阻之際，北水卻逢低撈底！恒生指數昨一度再瀉599點，收市報23,783點，仍失447點或1.9%。市場焦點落在港股通的巨額買貨手影，昨淨買額高達296.3億元，創歷史新高，當中單計盈富基金(2800)淨買額已高達104億元。有大行認為，大市估值已升至合理水平，牛市動力已放緩，短線或有沽壓。

昨日港股通買額高達793.5億元，以昨日主板成交額3,018億元計，佔比高達26.3%，意味港股超過四分一買盤由內地投資者撐住。除盈富外，恒生中國企業(2828)昨淨買額亦高達55.3億元，阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)則分別有29.2億元及20.4億元。另外，昨港股通更新可買賣名單，遭剔出名單的奈雪的茶(2150)單日暴瀉20.7%；相反新上榜的毛戈平(1318)大升7.9%。