深圳中原被拖欠佣金逾10億　文件點名佳兆業恒大等房企 (新增中原集團回應)

【12:25更新】新增中原集團回應 內房債務危機持續，連房地產中介亦遭受影響。內地傳媒報道，中原集團旗下在內地房地產中介業務公司「深圳中原」，擬遭內房企業拖欠逾10億人民幣佣金；網上亦流傳一份「關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報」，事件引起外界關注。 中原集團已成立重大項目追佣跟進專案組 中原集團最新回應指，近期內房相繼爆雷，有關內房的相關行業被受牽連，至目前為止，各開發商/代理商尚未支付深圳中原的佣金超過10億多元人民幣，目前在法院已經啟動訴訟追佣的金額達5.35億元，其中法院已經裁決在強制執行的金額超過了4億元，待判決的金額1.35億多元。中原集團已成立重大項目追佣跟進專案組，協調法院和相關政府部門及行業協會，竭盡全力採取各種合法合理的方式、方法向開發商/代理商催收佣金。

文件指開發商拖欠深圳中原逾10億人幣佣金 內媒《第一財經》報道引述近日網上流傳文件，名為「關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報」，當中顯示通報發出的日期是2023年8月11日，文件下款亦寫有中原集團行政總裁施俊嶸的名字。文件中表示，近年房地產行業不景氣，不但發展商資金鏈斷裂，衍生其他相關問題，佳兆業、中國恒大、寶能、世茂、龍光等開發商，目前已拖欠深圳中原佣金逾10億元，導致深圳中原持續錄得巨額虧損，經營舉步維艱。而文件提到，按照房地產銷售行業多年以來的慣例，銷售人員的收入包含基本工資和佣金分成，佣金需要在收到開發商或代理商的銷售佣金之後發放。