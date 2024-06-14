深圳多間銀行據報提款5萬以上要預約　銀行：避免有現金不足情況

近期多間內地銀行被指提款「要預約」方可取錢，其中吉林省長春市的吉林銀行分行更需向派出所報備並審核。內媒報道，深圳亦有多間銀行出現提款5萬元（人民幣，下同）以上要預約。銀行方面表示，是由於避免有現金不足情況出現。

內媒《南方都市報》報道，部分深圳銀行分行指，儲戶若取款2萬元以下，可透過ATM機取款；取款2萬至5萬元之間，可直接到櫃檯提取；取款5萬元以上則需提前跟分行預約，較大額度提取亦需證明實際用途。

銀行：避免櫃檯出現現金不足情況

報道引述北京銀行、興業銀行、光大銀行在深圳的銀行分行工作人員表示，銀行方面規定取款5萬元以上要提前一天預約，是避免客戶臨時來網點取款，而櫃檯出現現金不足情況，導致影響儲戶取款，客戶在預約時留下個人訊息，即可在指定時間取款；深圳農商行某分行工作人員介紹，對於取款10萬元以上的儲戶，銀行會了解儲戶近期是否有大額轉帳記錄或評估其近期交易行為，再決定提款結果，但通常都會滿足客戶要求。