深圳富豪陳紅天疑爆煲　香港約70億元物業均被接管　山頂豪宅淪為銀主盤

深圳富豪疑爆煲，據本地傳媒報道，祥祺集團主席、全國政協委員陳紅天旗下多項物業日前被接管，涉資約70億港元。最新祥祺集團回應，公司的確有短暫現金流斷裂，但相信問題在短時間內可以妥善解決。據悉，陳紅天曾向恒生銀行（011）、東亞銀行（023）及交通銀行（3328）申請按揭，惟暫時未知陳共拖欠了3銀行多少按揭貸款。

據市場消息透露，陳紅天旗下港島東半山豪宅傲璇（OPUS）5樓一伙，2月10日被會計師接管；山頂歌賦山道15號屋地則於3月9日被接管。

該通告表示，根據抵押人Cheung Kei Center Limited與恒生之間、於2019年4月的抵押協議，恒生已委任羅兵咸的合夥人蘇文俊及莊日杰為抵押資產接管人，自3月28日生效，有關抵押資產包括紅磡紅鸞道18號祥祺中心A、B座商廈，連同155個車位及8個電單車車位。

紅磡祥祺中心近日張貼通告，表示恒生銀行已委託羅兵咸永道為接管人，祥祺中心A、B座和停車場等成為抵押資產。

依市場價格推算，紅磡甲級商廈祥祺中心價值約45億港元；山頂歌賦山道15號屋地價值約21億港元；東半山豪宅傲璇價值3.87億港元，合計69.87億港元。另有消息指，陳紅天及祥祺集團在英國的物業亦正遭放售，包括其公司在英國金絲雀碼頭持有的兩幢商廈，分別為5 Churchill Place及20 Canada Square。

2016年曾以天價購山頂大屋

2016年6月，陳紅天已率先以21億元天價向莊士機構國際（367），購入山頂歌賦山道15號豪宅項目，樓面呎價高約22.8萬元，當時一度創全球住宅呎價新高。

同年7月以45億元，陳紅天亦向會德豐買入上述祥祺中心A座及B座甲級商廈（前稱One HarbourGate東座），當時成交呎價約1.6萬元。

祥祺集團創建於1990年，總部位於香港，先後設立深圳、倫敦分公司，是一家以長期持有多元穩增資產，鑄造價值投資與商業文明典範為核心的國際化價值投資集團。

集團指截至目前，公司已全資擁有全球包括香港、倫敦、深圳等核心城市以及歐洲和東南亞地區主要城市的數百萬平方米的土地、寫字樓、星級酒店、商業、礦業等優質資產。

祥祺集團：短暫現金流斷裂

祥祺負責人回應內媒查詢指，據近期銀行委托的評估報告顯示，陳紅天在香港的三個核心物業價值約98億港元，雖然某些物業價值比疫情前大幅下跌，但應略高於公司的50億港元貸款。

同時，因近兩個月多筆大額應收賬款被對方臨時悔約，同時受到一宗大額交易買方於完成交易前幾天突然悔約，造成關聯違約等等。系列事件造成短暫現金流斷裂，惟祥祺集團稱「這些問題相信在短時間內可以妥善解決」；亦希望相關金融機構及媒體給予理解和支持，呼籲相關方支持企業渡過難關。