深圳廣州放寬限購勁吸睇樓客　寶安區395個單位8小時完售

受到新政利多推動，今年內地「十一」國慶長假期間，房市迎來「金九銀十」銷售回暖。廣州、深圳一手房成交火爆，二手房成交回暖。有民眾就說，國慶不出遊，改看樓盤。深圳還傳出395套房源在8小時內售罄。

根據《南方都市報》內媒，廣州當局在9月底明確取消居民家庭買房的各項限購政策，深圳則是優化分區住房限購政策，以及個人住房貸款政策。適逢國慶黃金周的到來，房地產市場迎來「銀十」銷售旺季熱潮。

樓盤來訪量暴增330%

報道指，國慶連假期間，廣州樓盤捷報頻傳，有樓盤來訪量暴增330%，有客戶在海珠區一網紅樓盤連購3套豪宅。日均成交量是同期2.5倍，一樓盤半天成交10套，看房要排隊半小時。

報道引述大型開發商越秀地產負責人：「國慶節（10月1日）當天，越秀天河和樾府來訪量增加400%，售樓處的咖啡機出杯都達到上限了」。

位於廣州長隆-萬博商圈的耀勝新世界，近2日來訪量激增330%。銷售人員表示：「接待客戶2天用了一個月的咖啡豆，現場需要立即加購咖啡豆及牛奶補貨」。