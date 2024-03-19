深圳窯雞王插旗深水埗開分店　內地餐飲攻港熱潮未止

內地餐飲攻港熱潮未止，除飲品店、麵店、高級火鍋店外，最新有雞店亦開設香港分店。近年大受港人歡迎的深圳窯雞王近日正式登陸香港，首家分店選址深水埗長沙灣道，短期內或可正式營業。

據深圳窯雞王網站顯示，該店主打賣「原隻窯燒烤雞」，分為原味及香辣口味，內地售價分別為半隻人民幣39.9元，以及原隻人民幣69.9元。內地門店主要提供原味及香辣2款口味窯雞，其他還有滷香雞、鹽焗雞心、滷香鴨鎖骨等。

網站資料又指，深圳窯雞王早於2013年成立，在深圳開設首家分店，至2019年獲選「中國餐飲傑出單品王」奬；2023年，該店在全國分店總數多達1,600間，並獲評為最具商業投資價值品牌。

內地餐飲攻港熱潮未止

自去年開始，內地餐飲品牌攻港熱潮未止，其中包括「蜜雪冰城」、「木屋燒烤」、「和府撈麵」、內地零食店「不二同學」，亦有來自北京的高級火鍋店「新京熹」，上月也有內地麵包西餅店「彩蝶軒」插旗。

而攻港的內地餐飲品牌亦擬部署來港上市，其中「蜜雪冰城」於今年1月已向港交所申請主板上市；「和府撈麵」亦計劃最快2024年在香港IPO，集資規模1億至2億美元（折合約7.8億至15.6億港元）。