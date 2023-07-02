深圳資本夥惠理推大灣區發展基金 覓嚴重低估優質公司

深圳市國資委專門成立旗下遠致投資(國際)資產管理，以及惠理集團(806)宣布達成戰略合作夥伴關係，將共同向市場推出首隻聚焦大灣區發展的有限合夥基金，該基金已於今6月30日簽字儀式上宣布成立。深圳資本境外全資子公司將擔任基金的普通合夥人，遠致國際與惠理將共同擔任基金的聯合投資管理人。

深圳資本及惠理認為，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》將為大灣區帶來獨有的特殊機會。基金可以充分連接各方資源，打造一個融合經濟、金融、基礎建設的開放式載體，助力推廣深、港兩地成為世界級金融及先進製造業中心。深圳資本和惠理相信深港兩地作為粵港澳大灣區的核心城市，應當通過基金，充分利用各自的競爭優勢從而掌握這一前所未有的發展機會。

冀帶來有吸引力回報

基金旨在把握粵港澳大灣區資本市場中被嚴重低估的優質公司所帶來的資本運作機會，通過多元化業務和財務提升策略(如企業重組，私有化和資本結構優化)釋放公司增長潛力。本港資本市場存在諸多由於業務被局限在本地市場而導致價值被低估的公司，基金可以為這類公司深度賦能，提供資本市場經驗、業務網絡和產業資源，幫助公司擴展其業務渠道至更為廣闊的大灣區市場。相信為基金投資者帶來有吸引力回報，同時亦有助深化鞏固深港兩地作為大灣區發展核心引擎作用。深圳資本與惠理合作，將重振和釋放被嚴重低估的優質公司的內在價值，並為大灣區的經濟和社會發展做出重大貢獻。