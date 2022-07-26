深圳過百企業傳獲通知要閉環營運一周

深圳市工業和信息化局向市內大企業發出通知，要求華為、中興通訊（763）、中芯國際（981）、富士康、比亞迪（1211）、大疆及中海油（883）等有在深圳市開設廠房的過百家企業，從7月24日起於各自的園區（或廠區）內閉環營運7天，以防止再爆發新冠疫情。

彭博社引述消息報導，局方具體要求包括各企業於實行閉環營運期間，要減少非必要人員的外出，非製造人員與製造人員之間避免不必要的互動。深圳市政府新聞辦公室發言人沒有回覆彭博社的查詢，深圳市工業和信息化局則表示，未有留意有相關情況。華為、中海油和比亞迪的發言人沒有立即回應。富士康發言人回應彭博社查詢時表示，集團在深圳的業務運作「保持正常」，中興與大疆的發言人則拒絕置評。

內地傳媒報道，當局發布「市工業和信息化局關於督促重點企業封閉運行的通知」，具體要求細則包括：重點企業實行封閉管理、減少非必要人員外出、企業員工實行核酸檢測一天一檢、須持24小時內核酸檢測陰性證明才可以工作等。內地媒體引述富士康一名員工透露，集團已要求員工在做好工作場所、住所「兩點一線」的閉環管理前提下，要憑24小時核酸紀錄才可進出園區。報道又提到，目前富士康深圳園區內運營正常，並已遵照政府防疫政策要求，以確保防疫之餘亦能繼續安全生產。

閉環營運 7 天 富士康發言人指業務運作保持正常

深圳及上海等城市月前曾爆疫，當時各地政府要求各地工廠停工，以防範疫情進一步擴散，相關措施被市場人士形容是導致今年中國第二季經濟表現欠佳的原因之一。

今年3月，深圳亦曾封城七天，進行三輪全民檢測，全市社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理，市面冷清，店鋪落閘。今年初，內地疫情爆發，上海封城防控長達約1個月，市場亦憂慮深圳的防疫新舉措會否令內地經濟增長受影響。

近日，深圳連續數日出現多宗本土新冠肺炎確診病例，呈現多點散發的趨勢，疫情防控形勢日漸嚴峻。為了阻斷隱秘的傳播鏈，自7月22日晚20時起，深圳連續三日開展全員同時空核酸檢測，多區劃分中、高風險區，另因疫情防控需要，多個景區、場館、醫院、地鐵線路被臨時閉園、暫停活動、停診及停駛，進出各類卡口亦需24小時核酸檢測陰性證明，且加強「電子哨兵」掃碼，嚴查疏漏。中共深圳市委組織部呼籲全市居民齊心共同抗疫。