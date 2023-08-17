深耕建築市場 引領工程工具發展

香港大型基建項目和樓市的繁榮，為電動工具市場提供良好的養份，建立穩固的發展基礎，當中過往以歐美為主要市場的電動工具品牌美沃奇更在香港取得佳績。美沃奇香港及台灣總經理陳文洪認為，香港大型基建項目及物業市場的興旺，對電動工具的需求確實有所增加，然而市場對職業安全的認知度，更有助品牌在香港市場站穩一線地位。

重視工地安全 無線電動工具領航

近年來工地意外頻生，令市場更重視工地安全，加上政府著力推廣職安健與及無線電動工具，令領先業界的無線電動工具品牌美沃奇在香港更具發展優勢。陳文洪表示，整個亞太區市場中，香港、台灣以及日韓等地區對職業安全的認知與重視程度較高，政府亦大力推廣，令市場接受無線電動工具程度較高。例如為數不少的大型基建、住宅項目在標書上亦有列明工地安全及要求使用若干比例的無線工具，對發展無線電動工具多年的美沃奇有更大發展空間。

現場解決方案實體店雙軌並行

美沃奇在香港的營銷增長點，還來自施工現場解決方案(JSS)與及實體店的體驗。陳文洪指出，香港工具市場以中小企為主，所以對實用性的要求較高，因此美沃奇非常注重施工現場解決方案，既能即場了解工地施工需求，亦能為用家以至中小企的採購人員實地體驗美沃奇的電動工具如何提升工地的效率及安全，配合工具借用服務，令試用後會採購工具的機率超過一半。此外，香港工程界習慣在同一地點購買工地所需的物料及工具，因此美沃奇十分重視香港的實體店體驗，據悉現時的旺角店將搬遷至千呎店面，並預計於9月開幕，陳文洪相信大面積實體店可有效為客戶提供更佳的試用體驗，從而提升營業額。

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