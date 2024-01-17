減息前哨戰 牛熊對決 FSMOne（香港）「投資良機何處尋2024」研討會 把握股債及基金的黃金機遇

迎接2024年，環球主要市場通脹緩和下來，各大央行持續數年的緊縮政策開始轉風向，會否興起一波減息潮？美國減息預期大增下道指破頂，而日股亦破34年新高，另一邊廂中國經濟復甦方興未艾……環球經濟何去何從？新一年股市、基金及債市方面的配置上會否大洗牌？

一站式金融科技投資平台FSMOne（香港）舉辦的「投資良機何處尋2024」研討會，已於上週六（1月13日）圓滿舉行，FSMOne研究團隊向一眾投資者分享環球市況分析及展望。當日吸引逾三百多位公眾人士出席，台下觀眾留心聽分析並抄筆記，為來年投資策略做好功課，不少人更在會後即場開設FSMOne投資戶口，爭取保本增值的機會。

沈家麟

沈家麟：歷來大選年的美股多數上升 FSMOne總經理沈家麟表示，回顧去年投資展望重點，大致一一應驗，包括：聯儲局於2023年最多加息三次，並最遲於年中時暫停加息；金價將會受惠於美元走弱；看好日本股市前景等。去年FSMOne網站上多篇文章已指出美股投資價值，結果美股基金及環球科技股票基金於2023年的表現令人眼前一亮，升幅高達五、六成！從歷史數據來看，標指於2023年內最大跌幅10.3%，為史上第103次的調整，平均一年就有一次。不過過去15次調整，只需三個月收復失地，一年後平均升10%。歷來大選年的美股亦多數上升，只是首季表現多數較弱。話雖如此，投資者坐貨能力及風險承受能力各有不同，分散投資和長線投資才是風險控制之道。

錢烱昊

錢烱昊：數碼經濟的盈利衰退已經結束 亞洲新小龍吸引 FSMOne（香港）投資組合管理及研究部經理錢烱昊指，聯儲局在過去兩年激進加息，市場當時非常擔心高利率影響消費意欲，繼而衝擊美國經濟，然而美國經濟並沒有經歷衰退，究其原因，有別於其他市場，美國大多數按揭是固定利率貸款，這代表加息對美國家庭的額外利息支出影響不大。鑑於大型科企擁有大量現金存備，無懼高息環境，表明數碼經濟的盈利衰退已經結束，而人工智能的推進亦將推動半導體需求。以地區劃分的投資價值而言，亞洲新小龍（南韓、日本、新加坡）、台灣、馬來西亞，以及巴西變得吸引，反觀在地緣政治的變化、房地產行業持續疲軟下，內地經濟難以在短期內復甦，對中國市場股票持審慎態度。

陳家朗

陳家朗：投資短年期美國國債的黃金時刻 FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗直言，與主流市場意見不同，預測2024年美國債息及利率高企將維持更長時間，年內不一定會減息，主因是2%的通脹目標難以抵達。美債方面，現時孳息曲線倒掛情況仍然嚴重，而長債債息有機會反彈。若以更高通脹預期作估算，十年期債息有機會達到5%以上，因此現時仍非買入長債的時機，相反則繼續是投資短年期美債的黃金時刻。想投資美債，可以考慮實時價格、即時交易的FSMOne「國債即Trade」平台，逾25張年期遍佈0至10年的美國國債，入場只需1,000美元。收益率更略高於國債的存款證，亦可以在FSMOne平台上認購，部分存款證更於債券快線上供應，入場只需50,000港元。 此外，現時美國及亞洲的投資級別企業債券息差約110至130基點，在歷史水平來看較低，但收益率已達16年高位，因此仍有一定吸引力。投資者可留意高投資級別債券，適合尋求國債以上額外收益的投資者。

施家頌