減息在即｜大摩看明年樓價升5% 地產股發威 十大升幅藍籌居其六

港股9月開局連挫3日共532點後，昨日跌勢稍定。券商摩根士丹利報告指，香港處在特殊位置同時受惠美國減息和中國經濟增長，料樓價今年跌8%後見底，明年可反彈5%；香港地產股可望受惠。高息壓力有望舒緩，本港地產股發威，藍籌升幅榜十佔其六。

恒指昨日收報17,444點，微跌13點，內地滬深兩市午後向上，對港股喘定也應記一功。不過，技術上，恒指已經失守20天和50天線，下方主要支持在200天線(暫處17,157)，而昨日成交只有849億，略嫌不足。 地產股估值低 受惠減息 但本地地產股非常醒神。大摩報告論及本港樓市，指香港可同時受惠中美經濟走向，即便缺乏中國經濟走高因素；該行認為，港樓過去幾年大跌，利息是一個重要因素；考慮聯儲局減息趨勢，目前估值正在低位的香港地產股可望受惠。

該行估計，美國今年將會減息75個點子，到明年中將減息共1.75厘。但由於加息周期港息沒有跟足，估計美聯儲每減25點子，香港的最優惠利率(P)只會減12.5點子，而到2025年底，按揭利率會在3.25%水平。 當中，住宅最受惠減息，其後才是零售和辦公室物業。 看好3地產股 穩定更有望派高息 大摩估計，HIBOR每下跌100點子，香港的地產公司平均盈利可增長5%。該行最看好新地(016)、領展(823)和九龍倉置業(1997)，因為公司盈利展望穩定，有機會維持甚至派高息。而高債務的地產股如新世界(017)，恒地(012)、嘉里(683)和希慎（014），浮息債比較多者如九龍倉置業會受惠更多。

多隻被大摩點名股份顯著向好。大摩目標價看41元的領展升3.6%，為升幅最大藍籌。長實(1113)、恒地、新世界、九龍倉置業、新地全數升接近2%至2.6%。 市場憧憬內地也有機會減息，中資保險股向好。中國財險(2328)漲4.1%，中國人保(1339)漲3.73%。 綠城中國(3900)漲4.8%，萬科企業(2202)和越秀地產(123)都升超過2%。市場繼續觀望人行減樓按利息。