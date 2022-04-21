減息落空｜標普估復甦呈L型 兩成內房有破產風險

內地降準不給力後，昨日貸款市場報價利率(LPR)亦未如預期下調，減息落空下內房股價再走弱，5隻藍籌內房單日跌幅介乎3%至10.7%。有大行引述評級機構標準普爾指，即使估計內地房策持續鬆綁，但只料內房今年銷售復甦呈「L」型，按年仍有15%至20%的跌幅，而按標普資金壓力測試，倘無力獲得新融資及資產價格大跌，將有兩成已評級內房面臨破產風險(insolvency risk)。 中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心昨公布，維持LPR不變，出乎市場預期，1年期LPR為3.7厘，5年期以上LPR為4.6厘，已連續3個月維持不變。由於近期內地受新冠肺炎爆發影響，上周調低存款準備金率後，市場預期當局會調低LPR利率，以助抵消疫情造成的經濟損失。 碧服瀉一成 潤地中海外失6% 減息落空，內房昨集體下挫。內房股及物管股昨跌幅明顯，碧桂園服務(6098)瀉10.7%，為表現最差藍籌，華潤置地(1109)、碧桂園(2007)及中國海外(688)則齊齊挫逾6%，4股均躋藍籌五大跌幅榜，龍湖集團(960)則跌3%。 非藍籌的萬科企業(2202)大跌10.5%，禹洲集團(1628)及旭輝控股(884)亦瀉逾9%，新城發展(1030)及綠城中國(3900)則挫逾8%；物管跌勢亦明顯，旭輝永升服務(1995)、融創服務(1516)及世茂服務(873)，全數跌超過8%。

今年銷售料再跌15%至20%

滙豐研究報告引述標普指，在低基數效應下，內房今年下半年的銷售跌幅會放緩，全年跌15%至20%，明年則估再跌3%，建議當局需推出更多供應面的政策，以助內房解決財政問題，而在銷售復甦緩慢的銷售及融資渠道收緊下，內房的違約風險仍然持續，並出現內房在債務到期前退出評級體系的趨勢。

標普按壓力測試估計，倘資產價格明顯下挫，將有大比例的內房面臨破產風險，而在更極端情況下，即倘內房今年銷售再跌30%，以及80%現金未能動用下(如受限在第三者託管戶口)，或有高達76%已評級內房資金鏈斷裂，引致突發性的大規模違約。該行認為，平均銷售價格高及預售比例低的內房，最有條件抵禦相關衝擊。

大行估政策續鬆綁 看好3股

滙豐則表示，即使下半年內房銷售改善，估計全年仍報跌，板塊的債務陰霾仍需時間消化，惟相信未來數月仍會有更多鬆綁政策出台。該行看好資產負債表健康的中海外、潤地及旭輝，評級均為「買入」，目標價分別為29元、47.4元及5.3元，潛在升幅15.8%、34.5%及34.9%。

恒指二萬一爭持 成交不足千億

大市方面，恒生指數昨在A股弱勢拖累下反覆並在二萬一水平爭持，收市告失守報20,944點，挫83點或0.4%；恒生科技指數報4,134點，失22點或0.5%。主板成交不足千億元，僅980億元，為近3周低。上證綜合指數報3,151點，走低1.3%；深圳成分指數挫2.1%；創業板指數更大跌3.7%。兩市成交額約8,207億元人民幣。