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財經
2024-01-23 04:30:15
日報

減息降準｜國有行傳出手穩人幣 人行LPR不變震散股匯

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LPR

人行昨維持1年及5年期LPR不變。(資料圖片)

中國人民銀行維持貸款市場報價利率(LPR)，中央未擬放水，中港股匯齊插，傳國有銀行隨即加大力度在即期市場拋售美元，穩定人民幣。另分析認為人行仍有減息空間，其中瑞銀早前料最快春節前出手減息降準(調低存款準備金率)以增加流動性。

人行指1年期及5年期或以上LPR維持3.45及4.2厘不變，其中5年期連續8次按兵不動，中港股市昨見約4年及15個月新低，人民幣匯價亦見約兩個月低位，離岸價曾穿7.2關。

民生銀行首席經濟學家溫彬指，由於上周中期借貸便利(MLF)利率維持不變；及年初銀行息差面臨較大壓力，下調LPR空間和動力不足。但從人行表態、政策環境和實際需求等，3月至4月仍有降息可能，LPR或適度下行，帶動消費信貸需求，穩固經濟運行。

東方金誠首席宏觀分析師王青對傳媒指，人行首季減MLF利率可能性較高，上半年有機會減1年期LPR，5年期大減機會微，為防範大水漫灌，及帶來高通脹風險。他料或推房地產行業定向減息。

瑞銀料春節前減息降準

瑞銀指為配合未來一段時間大規模政府發債、緩解通縮壓力及支撐經濟增長，人行將進一步放鬆貨幣政策，包括MLF再減息10至20個基點、再降準25至50個基點，並結合特別工具如抵押補充貸款(PSL)，料最快春節前幾周減息和降準。

華僑銀行指市場對內地經濟復甦疲弱和房地產價格下跌擔憂加劇，對人幣造成壓力，預期人幣短期支持位為7.1768，阻力位7.243。

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