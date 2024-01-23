減息降準｜國有行傳出手穩人幣 人行LPR不變震散股匯

中國人民銀行維持貸款市場報價利率(LPR)，中央未擬放水，中港股匯齊插，傳國有銀行隨即加大力度在即期市場拋售美元，穩定人民幣。另分析認為人行仍有減息空間，其中瑞銀早前料最快春節前出手減息降準(調低存款準備金率)以增加流動性。

人行指1年期及5年期或以上LPR維持3.45及4.2厘不變，其中5年期連續8次按兵不動，中港股市昨見約4年及15個月新低，人民幣匯價亦見約兩個月低位，離岸價曾穿7.2關。

民生銀行首席經濟學家溫彬指，由於上周中期借貸便利(MLF)利率維持不變；及年初銀行息差面臨較大壓力，下調LPR空間和動力不足。但從人行表態、政策環境和實際需求等，3月至4月仍有降息可能，LPR或適度下行，帶動消費信貸需求，穩固經濟運行。