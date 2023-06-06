減息｜內銀再減存款年利率刺激消費 涉人幣及美元

傳內地政府要求大型銀行包括中行、工行及交行等調低存款年利率，及後內地官媒《證券時報》報道，多家國有大行近日將下調部分存款利率。(資料圖片)

外電引述消息人士指，內地政府要求大型銀行包括中國銀行(3988)、中國工商銀行(1398)及交通銀行(3328)等再度調低存款年利率，以鼓勵存戶將存款化為消費及投資以振興經濟。及後內地官媒《證券時報》報道，多家國有大行近日將下調部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種。

證券時報：人民幣活期存款利率調降 5 個基點

《證券時報》指，其中人民幣活期存款利率調降5個基點，部分定期存款利率下調10個基點；美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降，5萬美元以上的1年期定期美元存款利率不高於4.3厘，此前據報可達約5厘。

光大證券首席金融業分析師王一峰表示，今年開年以來，受經濟復甦走弱，居民消費和企業投資意願較低，貨幣交易性需求仍偏弱，企業與居民存款均繼續呈現明顯定期化特徵。對於頭部銀行而言，因核心負債佔比更高，受存款定期化拖累更為明顯。當前核心存款長端利率水準顯著高於市場利率，存款定期化背景下調整必要性增強。