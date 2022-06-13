減持變中性 長短倉操作 基金淨買科企 5個月首次

本月吸資

內地科技企業在監管放寬的預期下，近日持續走強，摩根士丹利報告，指按該行統計，本月至今內地科企暫淨吸資9.14億美元(約71.3億港元)，為今年1月後5個月來首次吸資，長倉基金對科企由減持轉中性，但仍需時觀察行業增長前景，因此吸資有限，並認為近日板塊的強勢是由長短倉基金推升。

大摩指，踏入今年第二季起，基金流出內地科企的情況明顯放緩，今季至今主動基金淨流出科企股29億美元，被動基金則走資4,000萬美元；不過單計6月至今，主動基金已轉淨買入9.14億美元，最吸資股份為騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)，分別吸3.65億美元及2.03億美元，其他受捧股份有美團(3690)、嗶哩嗶哩(9626)、金山軟件(3888)、阿里健康(241)及京東集團(9618)等(見表)。

大摩：基金仍需時評估行業前景

不過主動基金在今年2月至5月連續淨沽4個月，累計走資505億美元。大摩指今次資金流入有限，並指按其向長倉基金經理收集的回饋意見，相信吸資是由風險管理操作帶動，是市場因內地出現監管放寬訊號、而對板塊由減持轉向中性下的結果，但仍需時評估增長前景及政策風險，才會考慮增持。因此，該行相信內地科企近日的明顯反彈，是由可長短倉操作的基金為主力。

科指本月暫升7.7% 1年半最佳

恒生科技指數上周收報4,826點，全周累漲429點或近一成，連升兩周；累計本月則暫漲343點或7.7%，為去年1月後近1年半以來表現最好的一個月。30隻科指成分股中，上周近九成報升，阿里系成大贏家，阿里健康全周飆29.3%，阿里巴巴則升22.2%。市場上周傳出螞蟻集團獲放行重啟上市，被指為最大的監管放寬訊號，雖然中證監及螞蟻否認，但市場憧憬持續。事實上，科指及阿里技術走勢近日亦向好，前者仍企在100天移動平均線(上周五處4,725點)之上，後者突破2020年以來、螞蟻上市失敗後的下降軌。

恒指或低開4百點 阿里明顯回吐

不過港股今或低開。美國通脹再升至40年新高，市場估計聯儲局本周議息或需大幅加息0.75厘，引發美股走弱。道瓊斯工業指數上周五大瀉880點或2.7%，至31,392點，港股美國預託證券(ADR)普遍向下，尤其科企重挫，阿里ADR較港低4.5%，騰訊、小米集團(1810)及美團全數低逾2%，滙豐控股(005)亦低3.2%。恒生指數上周五收報21,806點，全周升724點或3.4%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開419點或近2%，至21,386點。