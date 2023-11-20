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財經
2023-11-20 04:30:39
日報

減持陰霾｜70元承拓力關鍵 阿里外圍彈3% 市場未敢樂觀

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馬雲 阿里巴巴

馬雲辦公室指，馬雲堅定看好阿里巴巴，仍會堅定持有。(資料圖片)

阿里巴巴(9988)上周業績後爆出創辦人馬雲家族信託部署沽貨，觸發股價上周五大瀉一成，至近1年低，隨後馬雲辦公室澄清無意減持，外圍反彈約3%。大行上周紛紛下調阿里目標價，摩根士丹利更將其剔出首選股名單，有分析認為，雖然阿里估值已低殘，但機構投資者態度仍須觀察，不明朗因素未消除，70元大關能否見承拓仍為關鍵，目前不宜貿然撈底。

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馬雲辦公室周六表示，關於美國證監的出售計劃披露是遠期規劃，馬雲堅定看好阿里，當前股價遠低於實際價值，仍會堅定持有阿里股票。阿里上周五收報73.25元，全周瀉8%，其美國存託證券(ADS)上周五折算港元報75.63元，較港高3.2%。受阿里反彈帶挈，再綜合主要藍籌美國預託證券(ADR)表現，相當於恒生指數今高開170點，至17,625點。

不明朗因素增 反彈力料弱

獨立股評人熊麗萍表示，馬雲家族信託部署減持的1,000萬股少於阿里美股1日成交量，相信市場可輕易消化，但其會否進一步減持，以及其他股東會否因而有減磅行動，亦需要時間觀察；加上集團本來的兩大憧憬，即雲業務增長及分拆均見到阻力，相信阿里縱有反彈，升勢亦不會強勁，目前不宜急於撈底。她又指，去年11月阿里曾失守70元大關後掉頭走高，目前宜先留意相關水平的承接力，但相信其波幅區間已下移，由早前的90元受阻，下移至70至80元上落水平。

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大摩剔出首選股 降目標價

多間大行重申阿里「買入」評級，但目標價普遍下調。大摩將以騰訊控股(700)取代阿里，成為首選股，美股目標價由150美元，大降至110美元，維持「增持」評級，主要看淡雲計算前景及反映雲智能集團分拆叫停。麥格理亦將阿里剔出精選股名單，目標價降13%，至126.4元，評級「跑贏大市」。

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