減稅撤回 英鎊急彈 分析：失信心未跌夠

英國政府推出歷來最大規模的減稅計劃出現「彈弓手」，令英鎊近日顯著波動，英鎊兌美元上周曾見歷史新低報1.0384，由於減稅計劃已撤回，令英鎊匯價急速反彈，兌美元最高曾報1.1425，揚1%，至昨晚8時45分則報1.1377，升0.5%，以低位計更累漲近一成。英鎊兌港元昨報8.9277，漲0.5%，以上周一低位8.1514元計，亦反彈約9.5%。

渣打料年底前再回落一成

渣打銀行和加拿大皇家銀行均認為，政府政策失誤削弱市場對英鎊的信心，認為英鎊到年底將較現水平回落10%。

澳央行加息 意外低於預期

另外，澳洲央行昨議息後公布加息0.25厘，至2.6厘水平，加幅小於市場預期的半厘，並結束連續4個月加息半厘的步伐。加息少於預期，澳元兌美元一度低見0.6451後倒升0.3%，至晚上9時，則報0.6476，下滑0.6%。

該行預期，澳洲今年通脹將為7.75%，明年及2024年預期通脹分別為逾4%及3%，目標介乎2%至3%。當地8月失業率為3.5%，約為50年以來最低，經濟持續增長。另外，該行預計未來一段時間內會進一步加息，但時間及幅度取決於數據、經濟前景、通脹及勞動力市場情況。分析料澳洲11月及12月將分別再加息0.25厘，利率年底增至3.1厘，相信大手加息的預期降溫，由於加息幅度將較美國聯儲局落後，貨幣政策將限制澳元的升幅，預期澳元短期支持位為0.64，阻力位為0.652。