減肥藥「Wegovy」可減中風風險　減肥藥概念股旋速引爆美股

減肥藥可減中風風險？最新有研究指，Novo Nordisk（諾和諾德，美：NVO）旗下的減肥藥「Wegovy」對心血管有益，可減中風風險。消息一出旋速引爆美股，Novo Nordisk股價一度升近兩成，一眾「減肥藥概念股」亦被炒上。

減肥藥概念股表現靠穩

不過單日爆升後，各減肥藥概念股周三表現靠穩。Novo Nordisk昨日收報187.59美元，雖回吐0.76%，但年初至今累升4成，市值高達3,585億美元；Novo競爭對手Eli Lilly（美：LLY）則升0.91%；Viking Therapeutics（美：VKTX）升2.6%；至於早前收購減肥藥公司的WW International（美：WW）則升8.56%。

Novo Nordisk：減肥藥Wegovy可減中風風險

Novo Nordisk發表報告指，旗下減肥藥「Wegovy」可將心臟病發作、中風和心血管死亡的總體風險降低20%，惟未有詳細說明藥物對每樣結果的影響；亦沒有描述患者體重減輕數，以及藥物副作用的詳細信息。現時該數據尚未在評審期刊上發表。

Wegovy這款藥物，目前在美國被批准用於長期體重管理，Novo Nordisk料將於2023年在美國及歐盟，提交「semaglutide 2.4 mg （Wegovy） 」療法的擴展申請監管批准。