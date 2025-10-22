渣打上調港全年GDP增長預測至2.8%　惟第四季仍面臨多重風險

渣打銀行(2888)發表報告，上調本港全年經濟增長預測，由原來2.2%增至2.8%，接近政府2%至3%預測的上限。同時渣打將本港第三及第四季經濟增長預測，分別上調至3.2%及1.8%，較原來預測高1%，主要受下半年以來出口勝預期及本地情緒改善所帶動。

渣打表示，隨著外部不明朗因素緩解，香港商業情緒於第三季度回升，惟第四季度貿易衝突重現。數據顯示，香港7至8月出口增長穩健，零售銷售額增長持續改善，金融市場活動強勁，本地樓市亦見穩定跡，這些因素均顯示相對穩定的外部環境對本土經濟增長具有積極作用。

料中美貿易衝突 風險可控

該行指出，即使踏入第四季中美貿易衝突再次浮現，雙方因為實體清單、港口費用和稀土供應問題再次爭拗，但再次發生類似今年4月時互相採取報復行動的風險較低，特別是國家主席習近平和美國總統特朗普仍有望在月底會晤，為延長貿易休戰和達成協議帶來希望。

不過渣打提醒，本港第四季經濟增長預測仍面臨風險，包括受累於中美貿易摩擦可能持續、搶出口效應減退、本地勞工市場影響滯後等。然而，中國經濟增長穩健，預測全年增長4.9%，加上政府的支持措施，將可以紓緩部分不利因素。