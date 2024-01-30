渣打中小企指數回落至43.7，91%受訪中小企料本季維持或增加投資。

本季綜合營商行業指數方面，在11大行業中，以「金融及保險業」（53.0）的升幅最高，上升5.2點，並重回 50 點中性水平線以上。整體投資趨勢方面，91%受訪中小企表示會在本季維持或增加投資，與上季持平。最多中小企預期本季維持或增加投資的項目為「與電子商務或數碼科技相關的培訓」等。

上述結果顯示，本港中小企對本季的生意額的信心有所回落。「環球經濟」分項指數連續三季下跌，自2023年第二季起累計下跌18.0，反映本港中小企繼續受到外圍環境的挑戰。

未計劃將成本上漲壓力轉嫁消費者

成本項目變化方面，預期本季原材料成本上升的本港中小企，較上季回升4個百分點至59%；預期本季員工薪金上升的中小企，亦較上季回升10個百分點至 5%，重回2023年第三季水平，反映中小企將要重新面對成本上漲的壓力；僅23%中小企計劃提升貨品或服務價格，較上季輕微上升兩個百分點，顯示大部分中小企未有計劃將成本上漲壓力轉嫁予消費者。

生產力局首席創新總監張梓昌指，疫情過後，環球經濟仍處於復蘇階段，本港中小企整體營商氣氛仍見疲弱，加上地緣政治不穩，亦為商界帶來許多挑戰和不確定性。隨著本港旅遊業進一步復蘇，去年訪港旅客量恢復至疫情前55%的水平，大幅超過預期目標。同時，旅客量雖然上升，但旅客的消費模式有所改變，令市場處於「旺丁不旺財」局面。