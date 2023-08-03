渣打中小企指數回落至46.7，九成企業稱招聘難考慮請内地人才。

香港生產力促進局今天（3日）公布2023年度第三季「渣打香港中小企領先營商指數」調查結果，，本季綜合營商指數回落6.1至 46.7，反映通關帶來的正面影響開始減退。五大分項指數 全線下跌，當中以「營業狀況」及「盈利表現」跌幅最顯著，顯示本地中小企對本季生意 額的信心有所回落；此外，有九成企業稱招聘困難，會考慮聘請内地人才。

而整體投資趨勢方面，91%受訪中小企表示，會在本季維持或增加投資，與上季持平。成本項目變化方面，雖然預期本季原材料成本上升的受訪中小企較上季稍為回落3個百分點至67%，但預期本季員工薪金上升的中小企則較上季再增加2個百分點至34%。

本季綜合營商行業指數方面，11大行業均錄得跌幅，當中以「住宿及膳食服務業」的55.4及「資訊及通訊業」的49.2跌幅最大，分別下跌11.8點及9.7點；雖然「住宿及膳食服務業」於本季錄得最大跌幅，但該指數仍然在11大行業指數中居於首位；而「運輸、倉庫及速遞服務業」則再次跌穿40點，獲39.5。

九成企業稱招聘難考慮請内地人才

而是次調查探討本地中小企招聘人才的現況，調查顯示 29％受訪本地中小企需要招聘員工，而12%正增加職位，當中以「住宿及膳食服務業」、「資訊及通訊業」及「社會及個人服務業」的比例較高。另外，勞動力缺口持續，不少行業都受人才短缺影響，調查亦發現 88%需要招聘員工的中小企表示遇到招聘困難。考慮聘請非本地員工的受訪中小企中，九成表示會考慮聘請内地人才。

調查亦探討了特區政府推出的輸入人才計劃對中小企招聘人才的幫助。超過一半考慮聘請非本地員工的中小企認為「補充勞工計劃」有助公司吸引及招聘人才，另外亦有 43%認爲「輸入內地入才計劃」有幫助。

張梓昌：企業願意輸入人才紓緩人手短缺

生產力局首席創新總監張梓昌指出，指數經歷上季大幅上升後，本季轉爲回落，可見復常所帶來的短期利好因素已經消退，反映中小企對前景仍然保持正面態度；此外，業界超過三成遇到招聘困難的中小企表示會聘請非本地員工，以減輕對日常營運的影響，反映企業願意借助輸入人才計劃紓緩人手短缺的壓力。

渣打銀行（香港）有限公司大中華區高級經濟師劉健恆表示，由於較早前防疫措施放寬的提振作用開始減弱，本季的綜合營商指數一如預期，於第二季大幅反彈後有所回落。此外，指數亦受到新的不利經濟因素影響，包括近期一連串內地經濟數據疲弱，顯示增長勢頭放緩，令不確定性增加；亦維持全年本港經濟增長4.3%的預測，並預期於將來季度繼續穩步復蘇。