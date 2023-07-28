渣打中期稅前盈利增20%派息6美仙　回購行動將繼續

渣打集團（2888）公布，截至6月底上半年業績，除稅前法定溢利33.23億元（美元，下同），按年增長20%，中期息每股派6美仙，按年增50%；同時該行指出回購行動將繼續，總值10億元。

渣打上半年除稅前基本溢利按年升24.71%

期內，渣打上半年除稅前基本溢利33.06億元，按年升24.71%；基本經營收入89.51億元，增13.89%；每股基本盈利75美仙；打信貸減值支出1.72億元，按年下降9,200萬元；中國商業房地產風險承擔支出8,200萬元；主權評級相關撥回淨額為2,100萬元；個人、私人及中小企業銀行業務支出1.08億元；貸款損失率為11個基點，按年減少4個基點；高風險資產為89億元，自去年底以來10億元。