渣打估比特幣或暴跌至5000美元 金價看升

渣打銀行全球研究主管Eric Robertsen 在最新發表的一份報告中表示，比特幣（Bitcoin）價格可能在明年暴跌至 5,000 美元，意味着比特幣要從現價約17,000美元水平急跌70%。報告表示，債息上升及科技股下挫將會加快比特幣被拋售，並引致加密貨幣世界破產及崩潰。

渣打在一份題為「2023年金融市場意外」的報告中，列舉多個「我們認為被市場低估」的可能情境（scenarios）。報告指出，愈來人愈多加密貨幣業內的企業及交易所面臨流動性不足的問題，導致出現破產及引發投資者對數資產崩潰。」Robertsen表示，有些情境發生的機會率並非絕對零，卻沒有反映在市場預測之內。

FTX及Alameda Research 崩潰後，另原來加密貨幣行業的流動性問題演變成幣災，引發的連鎖效應，可能重擊更多加密貨幣企業和打擊幣價。比特幣今年以來亦已下跌超過60%。

債息升及科技股下挫加快比特幣被拋售

Robertsen表示，比特幣下跌的同時，黃金價格上升，他相信「隨着加密貨幣進一步下及更多投資者提款令加密企業倒閉，黃金有可能重新鞏固其作為資金避難所的地位，支持黃金在股市重臨熊市時，推高黃金上升30%至2,250美元。