渣打半年業績升並再斥5億美元回購 股價從今早低位彈逾6%

渣打（2888）公布上半年法定普通股股東應佔溢利約18.7億美元，按年升9%，每股盈利增加5.1仙或9%至63.4美仙，派中期息每股4美仙。行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，集團將開展新一輪5億美元的股份回購，有信心可達成在2月定下的財務目標。渣打公布業績後股價隨即抽升，最多升至57.35元，較今早低位升6.1%，最新報57元。

渣打半年收入上升8%至82億美元，按固定匯率基準計算上升10%。按固定匯率基準計算，淨利息收入36.42億美元，按年上升12%，金融市場業務的表現創半年度新高，上升5億美元或18%；交易銀行業務繼續維持良好勢頭，收入上升14%；財富管理業務下跌2億美元或16%。渣打除稅前法定溢利按年上升8%至27.7億元美元，除稅前基本溢利28.2億元，升5.03%。

單按第二季度，渣打除稅前法定溢利12.8億元，按年增加12%，經調整基本溢利13.17億元，增加7%，基本經營收入39.3億美元，增加6%。

集團更新今年全年指引，按固定匯率基準計算，收入（撇除債務價值調整）增長約10%。本年度下半年淨息差將進一步擴闊，預期本年度全年的平均數將約為140個基點，2023年則為160個基點。信貸減值將正常化，中期貸款損失率為30至35個基點。集團致力於2024年（甚或更早）實現10%的有形股東權益回報。